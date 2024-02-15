Австралия выделила более 32 млн долларов на военную помощь Украине

Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Перед второй годовщиной вторжения России правительство Австралии предоставит грант в размере 50 млн австралийских долларов (более 32 млн долларов США) Международному фонду для Украины. Денежные средства пойдут на закупку приоритетных военных средств.

Международный фонд Украины администрируется Министерством обороны Британии. Взносы партнеров используются на закупку военного оборудования.

В Австралии отметили, что продолжат тренировать украинских военных в рамках проходящей в Британии программы. Также правительство Австралии предоставило самолет E-7A Wedgetail Германии для защиты важных логистических путей.

Правительство добавило, что с начала полномасштабной войны предоставило до 960 млн долларов помощи, из которых 780 млн пошли на помощь армии Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Австралию и премьера Энтони Албанезе за вклад в оборону Украины.