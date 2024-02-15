Зеленский в Германии встретится с Шольцем и выступит на Мюнхенской конференции – ОП

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.﻿﻿ Об этом заявили в Офисе президента, сообщает Украинская правда.

"16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что 17 февраля Зеленский выступит на главной сцене Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет ряд двусторонних встреч на ее полях.

В частности, запланированы переговоры президента Украины с вице-президентом США Камалой Харрис, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и другими лидерами государств и крупных бизнесов.