Оборона Авдеевки: ВСУ задействовали запасную логистическую артерию

Сейчас снабжение в Авдеевку Донецкой области, где ведутся тяжелые бои, затруднено. ВСУ задействовали запасную логистическую артерию. Об этом заявил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Что касается Авдеевки, где линия фронта очень динамична и происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции, кое-где отбития позиций, то ключевое сообщение - снабжение в Авдеевку и эвакуация из города осложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее" , - рассказал он.

По данным Лиховия, враг хочет пройти западнее Авдеевского коксохима, но "там он встречает достойное сопротивление".

Потери РФ на Таврическом направлении

В то же время, по словам спикера, на Авдеевском направлении ситуация остается очень напряженной, но контролируемой.

"С 18:00 14 февраля до 6:00 15 февраля россияне потеряли личного состава 208 человек, из них безвозвратные потери РФ на Авдеевском направлении к остальным направлениям ОСГВ "Хортица" составляют 20:1" , - рассказал он.

Если говорить обо всем Таврическом направлении, то за минувшие сутки враг нанес здесь 43 авиационных удара, провел 64 боевых столкновения, совершил 1080 артобстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр это именно Авдеевское направление" , - отметил спикер.

Общие потери врага в живой силе за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 526 военных.