Сырскому доверяют 40% украинцев, но 35% не слышали о нем до назначения – опрос

40% украинцев доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, в то же время 35% ничего не знали о нем в феврале 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, сообщает Лига.net.

21% респондентов заявили, что не доверяют Сырскому, еще 4% – не определились с ответом.

При этом 35% украинцев ничего не знали о нем в феврале, и 48% ничего не знали о главкоме в декабре текущего года.

Среди ознакомленных с деятельностью и биографией Сырского ему доверяют 62% опрошенных и не доверяют 33%. КМИС отмечает, что это данные за февраль. По сравнению с декабрем в целом показатели не изменились – 63% против 29%.

Относительно бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного – у него самый высокий уровень доверия в обществе. Ему доверяют 94% украинцев, не доверяют всего 5%.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 5-10 февраля. По телефону опрошено 1202 взрослых украинца в возрасте 18 лет и старше. 874 интервью были проведены до 8 февраля включительно, то есть до отставки Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%.