ВСУ призывают не игнорировать тревоги: РФ может отомстить за "Цезаря Куникова"

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, особенно сегодня, 15 февраля. Это связано с тем, что оккупанты, вероятно, захотят отомстить за потерю большого десантного корабля "Цезарь Куников", который ушел под воду 14 февраля. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Сейчас у нас тревога, связанная со взлетом МиГ-31К. Пока есть информация об одном борте, но в конце концов хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам" , - сказал он.

По словам Игната, очевидно, что враг, понесший вчера серьезную имиджевую и военную потерю - потопление большого десантного корабля "Цезарь Куников", и зная россиян, как оккупанты хотят показать прежде всего собственному народу, как они отомстили за потерю судна, уже, наверное, транслируют некие картинки сегодняшней атаки по Украине, что вроде бы они это уже сделали.

"Поэтому не исключены дальнейшие враждебные действия или провокации. Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих родных" , - констатировал спикер.

Уничтожение "Цезаря Куникова"

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.

Позже в Генштабе официально подтвердили, что ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5.