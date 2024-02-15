В Белгороде взрывы: очевидцы сообщают о "прилете" в торговый центр

В российском Белгороде сегодня, 15 февраля, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "прилете" в торговый центр, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Россияне заявляют, что взрывы в Белгороде прогремели после 12:00 (по киевскому времени). РосСМИ утверждают, что якобы город обстреляли, и традиционно обвинили Украину.

В сети пишут, что был прилет в один из торговых центров. Также российские Telegram-каналы утверждают, что якобы есть по меньшей мере пятеро погибших и 19 пострадавших.

Добавим, что украинская сторона не комментировала ситуацию.