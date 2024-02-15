Кабмин попросил НБУ разрешить продавать валюту крупным компаниям

Кабинет Министров попросил Национальный банк разрешить продажу валюты крупным компаниям и холдингам для того, чтобы они могли рассчитаться по евробондам, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №118-132, обнародованных на Правительственном портале.

В 15 компаний компаний, о которых ходатайствует правительство, вошли "ВФ Украина" (Vodafone), компании холдинга "Интерпайп", холдинга "Метинвест", агрохолдинга "Кернел", холдингов "ДТЭК Энерго", ДТЭК ВИЭ и "ДТЭК Нафтогаз".

В Кабмине отмечают, что такой кром позволит сохранить доверие инвесторов, сохранить компаниям, многие из которых являются крупнейшими экспортерами, валютные средства и обеспечить их более эффективную и стабильную работу.