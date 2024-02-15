Певице Таисии Повалий СБУ объявила подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении певице и бывшей "регионалке" Таисии Повалий, которая оправдывает агрессию России против Украины, сообщает Украинская правда.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшего народного депутата Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну РФ против Украины.

Накануне полномасштабного вторжения РФ она выехала в страну-агрессора, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что во время интервью московскому интернет-изданию Повалий восхваляла российского диктатора Владимира Путина и призвала к захвату всей территории Украины.

Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, которые принимали участие в боях за Киев.

По данным СБУ, кроме того, в сентябре 2023 года Повалий по приглашению гауляйтера временно оккупированной Луганщины Леонида Пасечника выступила на концерте в Луганске.

Со сцены Повалий высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленницы в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили певице о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность; публичные призывы к агрессивной войне; оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.