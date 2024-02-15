Зеленский завтра подпишет соглашение о безопасности с Макроном – СМИ

Президент Владимир Зеленский на этой неделе подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом пишет l'Express со ссылкой на заявление Елисейского дворца, сообщает Лига.net.

Это будет третий визит Зеленского в Париж с момента вторжения России в Украину после визитов в феврале и мае 2023 года, напомнили в Елисейском дворце.

Детали французско-украинского соглашения не разглашаются. 3 февраля заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина и Франция близки к завершению формирования договора безопасности между двумя государствами.

Ранее Зеленский сообщил, что едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Запланированы встречи с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.