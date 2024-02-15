Как изменилась поддержка Зеленского после отставки Залужного – опрос

Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного снизило уровень доверия украинцев президенту.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечают социологи, в феврале 2022 года перед вторжением Зеленскому доверяли 37%. После начала войны на фоне его действий и в целом эффекта "сплочения вокруг лидера" (rally around the flag) доверие ему резко возросло до 90% по состоянию на май 2022 года.

Далее доверие Зеленскому в период между маем 2022 года и декабрем 2023 года, то есть за полтора года, снизилось на 13 процентных пунктов с 90% до 77%.

За следующие два месяца до начала февраля он потерял еще 12 процентных пунктов - доверие снизилось с 77% до 65%.

Сразу после отставки Залужного доверие снизилось еще на 5 процентных пунктов до 60%. Таким образом, в целом на период 5-10 февраля 64% доверяют Зеленскому, но к концу этого периода показатель составляет 60%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, период между декабрем 2023 года и февралем 2024 года, то есть два месяца, был насыщенным событиями, однако, по всей видимости, наиболее резонансной была отставка Залужного.

"Результаты опроса не дают возможности говорить о конкретных причинах роста или снижения доверия, но мы можем предположить, что имеет место совместное влияние отставки Залужного, которая накладывалась на довольно трудный период - сложная ситуация на фронте, неопределенная позиция ключевых союзников Украины (особенно США), продолжение коррупционных скандалов. Вместе с этим нужно учесть, что опрос проходил в очень горячий период, поэтому говорить о кристаллизации определенного отношения можно будет чуть позже, когда эмоции всех участников остынут" , - сказал он.

По его словам, на фоне этих событий относительно наибольшие потери в доверии понес Зеленский, однако большинство украинцев продолжают ему доверять.

"Помимо этого принципиально важно, что новый главнокомандующий пользуется доверием населения и история с отставкой Залужного не сказалась на показателях доверия Александру Сырскому" , - добавил социолог.

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. Часть (874 интервью) была проведена до 8 февраля включительно, то есть до отставки Залужного. Остальные 328 интервью были проведены после отставки 9 и 10 февраля.