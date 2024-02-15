Главы МИД Британии и Польши обратились в Конгресс США для помощи Украины

Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский совместно обратились к Конгрессу США и лично к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с призывом одобрить проект с финансированием Украины. Соответствующее заявление они сделали во время совместной пресс-конференции, сообщает Европейская правда.

Кэмерон, в частности, подчеркнул, что Польша и Великобритания имеют политическую волю поддерживать Украину и сделают все, чтобы убедить другие страны оказать свою поддержку.

"Учитывая силу и мощь США, мы очень хотим, чтобы американский Конгресс утвердил пакет помощи для поддержки Украины в финансовом, но прежде всего в военном плане, в ближайшие месяцы" , – сказал британский министр.

По его словам, мировые страны, включая Иран и Китай, внимательно смотрят на сложившуюся ситуацию, чтобы "проверить, являемся ли мы как страны Запада надежными союзниками".

Сикорский дополнил обращение Кэмерона:

"Я хочу, чтобы вы восприняли это как наше совместное обращение к Палате представителей и лично к спикеру Джонсону с призывом поставить на голосование пакет помощи Украине. Это станет эпохальным решением, которое повлияет на авторитет США в мире".

На брифинге утром 14 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование принятый Сенатом законопроект о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.