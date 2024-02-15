В Беларуси объявили режим контртеррористической операции вблизи границы с Украиной

Беларусь объявила режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области, граничащей с Украиной﻿. Об этом говорится в сообщении госинформагентства "Белта", сообщает Деловая столица.

В регионе проводятся учения комитета государственной безопасности РБ, пишет СМИ. Журналистам в Лельчицком райисполкоме сказали, что "бояться нечего", а объявленная тревога — очередная тренировка спецслужб. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

"У нас уже не впервые проходят учения. Они проверяют готовность своих структурных подразделений" , — заявили в ведомстве.

Отметим, что Лельчицкий район расположен на юго-западе Гомельской области. Административный центр — поселок Лельчицы. На юге он граничит с Житомирской и Ровенской областями Украины.