В ГПСУ отреагировали на режим контртеррористической операции в Беларуси на украинской границе

Украинские пограничники не фиксируют каких-то активных действий на границе с Беларусью из-за введения в Лельчицком районе страны режима контртеррористической операции, ситуация является контролируемой.﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Информация о введении в одном из районов Гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания.

По имеющейся информации, в этом районе на территории РБ планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в Беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем. Мы продолжаем укреплять нашу границу и пристально ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций" , – сказал спикер.

15 февраля КГБ Беларуси сообщило, что в Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции.

О причинах введения режима контртеррористической операции КГБ не сообщило. В райисполкоме отметили, что режим контртеррористической операции введен в рамках учений.