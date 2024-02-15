В Евросоюзе могут ввести должность еврокомиссара по вопросам обороны – СМИ

В Европейском Союзе рассматривают возможность создания новой должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет заниматься промышленными аспектами оборонной политики. Об этом Politico рассказали чиновники Еврокомиссии, сообщает Европейская правда.

"Хотя решение о составе и роли Еврокомиссии будет определять новый президент, я могу подтвердить, что президент фон дер Ляйен очень положительно относится к этому вопросу" , – сказал собеседник издания.

Ожидается, что фон дер Ляйен объявит о своем намерении баллотироваться на второй срок во время политической встречи со своей партией ХДС в Германии в понедельник.

Если она получит одобрение стран ЕС на еще один срок во главе Еврокомиссии, она решит, как распределить портфели в будущем ее составе – в том числе и потенциальную должность в оборонной сфере.

Отвечая на вопрос о планах создания должности комиссара по вопросам обороны, дипломат ЕС сказал:

"Я был бы удивлен, если бы они этого не сделали. На оборону может быть направлен значительный финансовый пакет. Поэтому вам понадобится кто-то, кто будет осуществлять надзор за ним".

Среди претендентов на должность нового комиссара, по данным издания, рассматривают кандидатуру главы МИД Польши Радослава Сикорского или премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Растет понимание того, что Европа должна делать гораздо больше в сфере обороны. Поэтому мы, скорее всего, увидим что-то с таким названием. Но что именно будет включено в него, будет предметом ожесточенных дебатов" , – сказал собеседник издания.

Одной из компетенций нового еврокомиссара может стать роль ЕС в промышленной политике, направленной на удовлетворение общих потребностей в боеприпасах и развертывание инвестиций ЕС в программы развития вооружений, распределенных между несколькими странами.

65-летняя Урсула фон дер Ляйен до избрания председателем Еврокомиссии возглавляла Министерство обороны Германии. Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.