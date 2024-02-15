Великобритания и Латвия предоставят Украине тысячи дронов

Великобритания поставит Украине тысячи беспилотников как солидер большой международной коалиции, сопредседателем которой также станет Латвия, сообщает Европейская правда.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил в четверг, что Великобритания вместе с Латвией возглавит большую коалицию по предоставлению Украине беспилотных летательных аппаратов.

"Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия возглавят международную коалицию по развитию жизненно важных для Украины беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях" , – сказал Шаппс.

Как участница коалиции, Великобритания увеличит и упорядочит предоставление Украине Западом FPV-дронов. Эти БПЛА, как отмечено, доказали свою высокую эффективность на поле боя, предоставляя операторам ситуационную осведомленность для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Этот проект будет запущен из пакета по беспилотникам стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе этого года.

В рамках этого пакета Великобритания закажет для Украины тысячи беспилотников FPV, в том числе у британских производителей, что даст толчок развитию отрасли и будет способствовать достижению приоритетной задачи премьер-министра по росту экономики, заявили в правительстве.