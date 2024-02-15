Украина не будет называть дату получения F-16 – Минобороны

Во время 19-го заседания в формате "Рамштайн" стороны почти не поднимали вопрос передачи Украине истребителей F-16. Все решения уже и так были приняты. Об этом заявил начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"С F-16 все очень просто, там все решения уже приняты. Нет ничего, что остается на этапе обсуждения. Решения приняты, мы движемся по плану. Мы имеем понимание сроков, имеем понимание того, что в эти сроки нужно сделать. Это с точки зрения подготовки пилотов, подготовки инфраструктуры, инженеров и так далее. Как только все эти элементы выполнят - F-16 появятся в Украине" , - заявил Павлюк.

В частности начальник управления прессы и информации Министерства обороны отметил, что Украина не будет объявлять официально дату получения самолетов. Это необходимо для того, чтобы не дать возможности врагу воспользоваться этой информацией.

"Как только мы будем знать точную дату, мы ни в коем случае ее никому не скажем. Ведь враг ориентируется в том числе и на информацию из открытых источников. Поэтому с F-16 все хорошо. Мы все надеемся, что F-16 будут в Украине как можно быстрее. Но мы все понимаем, что они должны появиться именно тогда, когда мы будем готовы эффективно их использовать и обслуживать" , - пояснил Павлюк.

Дроны для Украины

По словам Павлюка, во время "Рамштайна" также обсуждался вопрос дронов. Ожидается, что будет больше не только поставок БпЛА, но и совместного производства беспилотников.

Он добавил, что партнеры озвучили довольно амбициозные обязательства по количеству дронов.