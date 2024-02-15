ВАКС оставил Насирова под стражей, но уменьшил сумму залога

Судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в получении взятки в 722 млн грн за возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Отмечается, что Насиров находится под стражей уже 16 месяцев.

Судьи ВАКС продлили содержание Насирова под стражей, но вместо установленных ранее 100 млн грн залога теперь он должен внести 70 млн грн.

"В случае внесения залога, Насиров будет обязан прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киева без разрешения суда, воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

В случае внесения залога, обязанности будут действовать до 14 апреля", - говорится в сообщении.

При этом защита Насирова просила определить залог в 11 млн грн.

"Жена Насирова якобы уже внесла эти средства на депозитный счет ВАКС. По словам адвокатов, это максимально возможная сумма, которую семья может внести в качестве залога.

Также судьи обязали Киевский следственный изолятор неотложного обеспечить право Насирова на медицинскую помощь, в частности проведение обследования и лечения в Национальном Центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Александровской больнице или другом медучреждении", - добавили в ЦПК.

Напомним:

НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.

Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Позже сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.