В СБУ заявили, что работников, которые следили за Bihus.Info, отправили на фронт

Сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ, которые следили за редакцией Bihus.Іnfo, отправили в зону боевых действий в Донецкой и Луганской области, сообщает Деловая столица.

Об этом журналистам проекта Bihus.info заявили в СБУ.

В Службе безопасности Украины напомнили, что уже был уволен руководитель Департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Семенченко, подчиненные которого проводили слежку за журналистами. Теперь обязанности Семенченко исполняет Андрей Ищук.

Остальные "указанные в запросе сотрудники СБУ" по приказу главы спецслужбы Василия Малюка перемещены для выполнения оперативно-боевых задач в зону проведения боевых действий, в частности, на территории Донецкой и Луганской областей, говорится в ответе.

Как сообщалось, в сеть "сливали" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотики. Основатель и идейный вдохновитель проекта Денис Бигус уже прокомментировал ситуацию, пообещав "жесткие кадровые изменения".

18 января Национальная полиция зарегистрировала заявление редакции Bihus.Info о препятствовании журналистской деятельности и вмешательстве в личную жизнь.

Уже вечером 5 февраля журналисты Bihus.Info выпустили собственное расследование инцидента, заявив, что за ними незаконно следили работники Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) Службы безопасности Украины. К тому же, даже после начала журналистского расследования.

6 февраля народные депутаты Украины проголосовали за вызов главы СБУ Василия Малюка для заслушивания дела о давлении на команду Bihus.Info.

Делом о незаконной слежке по поручению Офиса генпрокурора занимается Госбюро расследований.