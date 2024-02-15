Стефанишина считает, что можно избежать блокирования границы с Польшей
Польские фермеры заявили, что 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной, однако еще есть время, чтобы этого избежать, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Комментируя ситуацию с рассыпанным украинским зерном на польско-украинской границе, Стефанишина отметила, что условия торговли между странами Украина определяла и определяет только на уровне Европейского союза, уважая правила.
Эти правила, по словам вице-премьера, должны соблюдаться всеми сторонами.
"Соглашение об Ассоциации дает весь арсенал инструментов, который можно использовать для урегулирования этих вопросов", - добавила она.
По словам Стефанишиной, украинская сторона настроена поддерживать прямой диалог с польскими партнерами для урегулирования вопроса.
Она также сообщила, что уже состоялись встречи с руководством Польши на самом высоком уровне.
"Мы четко понимаем, что экономического у этих протестов мало. Европейская комиссия подтвердила, что нет угрозы рынку, новое решение о продлении торговых преференций в отношении Украины содержит четкие предохранители от превышения объемов импорта, которые могут угрожать внутреннему рынку ЕС и отдельных стран-членов", - пояснила вице-премьер.
Более того, Стефанишина отметила, что в разблокировании этого вопроса самый большой шаг сделала именно Украина.
"Мы разблокировали Черное море. Поэтому, именно в этих условиях сейчас, эта риторика очень печальная, не говоря уже об эмоциональном компоненте того, что для украинцев зерно имеет сакральное значение так же как маца для евреев", - пояснила она.
На днях польские фермеры заявили, что 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на границе с Украиной, однако по мнению Стефанишиной, еще можно это предотвратить.
"Блокировку границы можно избежать, есть еще время до 20 февраля для принятия мер", - отметила вице-премьер.
Блокада украинско-польской границы
Напомним, 6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.
В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.
Однако во вторник, 13 февраля, польские фермеры заявили, что заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.