МИД Венгрии: России нет смысла нападать на НАТО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия не угрожает безопасности ни одной из стран НАТО. Об этом он сказал в интервью во время своего визита в Хорватию, сообщает Европейская правда.
Сийярто не согласился с несколькими западными военными чиновниками, которые считают возможным нападение России на страну-члена НАТО в течение следующих нескольких лет.
"Зачем им (россиянам) это делать? НАТО намного сильнее России. Зачем кому-то нападать на кого-то, кто намного сильнее его? Какой в этом смысл?" – сказал он хорватскому информационному агентству HINA.
"Россия не представляет угрозы безопасности ни для одной страны-члена НАТО", – заявил глава МИД Венгрии.
Сийярто посетил хорватский город Петринья, где открыл школу, отремонтированную за почти 22 миллиона евро, выделенные венгерским государством после землетрясения, произошедшего в этом регионе в конце 2020 года.
В последнее время несколько европейских чиновников, в том числе из военной сферы, в своих заявлениях допустили возможность нападения РФ на страну-члена НАТО.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение 3-5 лет.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.