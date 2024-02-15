МИД Венгрии: России нет смысла нападать на НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия не угрожает безопасности ни одной из стран НАТО.﻿ Об этом он сказал в интервью во время своего визита в Хорватию, сообщает Европейская правда.

Сийярто не согласился с несколькими западными военными чиновниками, которые считают возможным нападение России на страну-члена НАТО в течение следующих нескольких лет.

"Зачем им (россиянам) это делать? НАТО намного сильнее России. Зачем кому-то нападать на кого-то, кто намного сильнее его? Какой в этом смысл?" – сказал он хорватскому информационному агентству HINA.

"Россия не представляет угрозы безопасности ни для одной страны-члена НАТО" , – заявил глава МИД Венгрии.

Сийярто посетил хорватский город Петринья, где открыл школу, отремонтированную за почти 22 миллиона евро, выделенные венгерским государством после землетрясения, произошедшего в этом регионе в конце 2020 года.

В последнее время несколько европейских чиновников, в том числе из военной сферы, в своих заявлениях допустили возможность нападения РФ на страну-члена НАТО.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение 3-5 лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.