В Польше создадут совместный учебный центр НАТО и Украины

НАТО решила открыть в польском Быдгоще совместный учебный центр, где украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с военнослужащими альянса, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня мы решили создать новый совместный центр НАТО и Украины для анализа, тренировок и обучения в Польше" , - сказал Столтенберг.

По его словам, в этом центре украинские военные смогут делиться уроками, полученными во время событий в Украине. Кроме этого украинцы также смогут тренироваться и учиться вместе с коллегами из НАТО.

Обучение НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 состоятся польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как отмечают в польском генштабе, такие учения оборонные и не направлены против какой-либо страны.