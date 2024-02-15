В НАТО не прогнозируют российского наступления в Украине в ближайшие месяцы

Аналитики Североатлантического альянса считают нереальным переход российской армии к наступлению в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник НАТО, который общался на условиях анонимности.

По словам источника, НАТО не видит ни способности, ни подготовки к нападению со стороны РФ.

"Какой бы ни была тактическая ситуация сейчас, представляется маловероятным, что Россия весной сможет начать значительную наступательную операцию", – заявил представитель руководства Альянса.

Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации, в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени и пока не запущен.

"Для того, чтобы поддерживать серьезное наступление, России понадобилось бы провести волну мобилизации. Но Путин не хочет этого делать по дороге к выборам. И хотя скрытая мобилизация происходит, мы это видим, но она не позволит начать действительно серьезное наступление в течение весны", – убежден чиновник.

Представитель НАТО подчеркнул, что это не противоречит активизации боевых действий на отдельных участках фронта – по мнению НАТО, РФ сознательно выбрала именно такой путь.

"Будет фокус на символических небольших операциях вроде того, что происходит в Авдеевке, но стратегического наступления мы не ждем", – подчеркнул он.

В НАТО, впрочем, не располагают информацией, не начнется ли мобилизация после выборов, что будет свидетельствовать о начале подготовки к дальнейшим действиям.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.

Как сообщала ЕП, самой горячей темой встречи министров обороны НАТО стала ситуация после заявлений Дональда Трампа. Смотрите объяснение в видео "Трамп против НАТО, но это увеличивает помощь ВСУ".

Кроме того, по итогам встречи в Брюсселе члены НАТО обязались поставить ВСУ миллион дронов. Также стало известно, что НАТО и Украина создают совместный учебный центр в Польше.