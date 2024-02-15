Генштаб: Враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку

За минувшие сутки на фронте произошло 51 боевое столкновение, враг нанес 30 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 15 февраля.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 5 атак у Тернов, Ямполевки и Веселого Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении Силами обороны было 9 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атака неподалеку от Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага южнее Пречистовки и возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 составу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника".