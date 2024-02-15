Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Документ регулирует обращение каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Указано, что 13 февраля "Закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" было возвращен с подписью президента.

Теперь закон вступит в силу через полгода после его опубликования.

Напомним:

13 июля 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении, а 21 декабря 2023 года – во втором.

Уже 22 декабря фракция Батькивщина заблокировала подписание законопроекта. Однако 16 января парламент разблокировал его подписание, отклонив постановление Батькивщины.