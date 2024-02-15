В Польше заявили, что переговоры с Украиной по агропродукции на финальной стадии

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии, сообщает Европейская правда.

Об этом Секерский сказал в четверг, его слова приводит издание Wprost.

В Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши в четверг состоялась встреча руководства министерства с фермерами, которые протестуют по всей стране.

После переговоров глава министерства Чеслав Секерский сказал, что переговоры с Украиной по ввозу агропродукции продолжаются.

"Мы ведем переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, чтобы установить определенные принципы на этот период, которые бы определяли размер квот на отдельные товары, которые могут попасть на польский рынок, чтобы не повлиять на стабильность отдельных рынков", – сказал Секерский.

Он добавил, что переговоры находятся на финальной стадии и до конца марта все должно быть согласовано, включая установление принципов, объемов и квот.

"Украина не идет на это добровольно, но мы осознаем, что чрезмерный наплыв товаров нарушит рынок. Существуют определенные предохранители, которые мы хотим ввести, чтобы Украина могла экспортировать.

В основном мы хотим, чтобы ЕС поддержал финансирование транспорта, украинского экспорта в те части мира, где есть потребность в этом продовольствии, но в то же время мы также осознаем, что это не может быть за счет европейских фермеров, в основном из стран, граничащих с Украиной", – сказал польский министр.

Напомним, на конец марта в Варшаве запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.

Между тем, в четверг 15 февраля глава правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.