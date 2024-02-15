Умеров рассказал, чем важен совместный тренировочный центр НАТО и Украины

Создание совместного центра обучения Украины и НАТО поможет разрабатывать новые технологические подходы и подготовку к предстоящим угрозам, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает его Twitter и Telegram-канал Минобороны.

"Украина и НАТО бок о бок будут совершенствовать систему подготовки кадров" , - написал Умеров.

По его мнению, создание такого центра является одним из главных достижений второго заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.

"Для нас JATEC - это разработка новых технологических подходов к подготовке к будущим угрозам. Я хотел бы выразить глубокую признательность всем участвовавшим в подготовке, особенно Международному секретариату НАТО, Польше и Германии" , - заявил министр.

Умеров отметил, что Украина и страны НАТО должны сосредоточиться на развитии долгосрочного оборонного потенциала и устойчивого ОПК.

"Министерство обороны Украины стремится создать механизмы, которые сблизят партнеров по оборонной промышленности стран-членов Альянса и Украины. Мы готовы к созданию совместных предприятий, совместному инвестированию, локализации производства, масштабированию производства в оборонном секторе" , - сказал он.

Он отметил, что саммит НАТО в Вашингтоне должен стать платформой для новых решительных шагов, приближающих Украину к членству в Альянсе.

В то же время союзники отметили необходимость обеспечить устойчивое и своевременное предоставление Украине всей необходимой помощи и важность усиления возможностей оборонных индустрий государств-членов НАТО. Ряд государств также объявили о готовности уже в ближайшем будущем заключить с Украиной двусторонние договоренности по безопасности.

Напомним, ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО решило открыть в польском Быдгоще общий учебный центр, где украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с военнослужащими Альянса.

Обучение НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из принимающих стран и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

В рамках Steadfast Defender-24 состоятся польские национальные учения с участием вооруженных сил других стран под названием Dragon-24.

Как отмечают в польском генштабе, такие учения оборонные и не направлены против какой-либо страны.