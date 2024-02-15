Испания на "Рамштайн" объявила об отправке Украине партии бронетранспортеров

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") накануне, 14 февраля, объявила об отправке Киеву партии бронетранспортеров, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило испанское Минобороны.

Роблес объявила участникам "Рамштайн" о скорой отправке Украине новой морской партии гусеничных бронетранспортеров М113, два из которых переоборудовали в машины скорой помощи.

Далее Испания планирует отправить несколько пожарных, снегоуборочных и транспортных машин для перевозки личного состава, а также другое оборудование, в частности две малые лодки, электрогенератор и водоочистительную установку.

Глава Минобороны Испании также проинформировала об "отгрузке различного вооружения для противовоздушной обороны, противовоздушных операций и военно-морских операций", сообщили в ведомстве без подробностей.

Испания также выразила готовность присоединиться к шести коалициям сил и средств, созданных в рамках "Рамштайна" для развития долгосрочных оборонных возможностей Украины.

Напомним, впервые об отправке бронетранспортеров М113 Испания объявила еще в феврале 2023 года.

Как сообщалось, на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили перечень ее участников. Она планирует передать Украине один миллион беспилотников.