NBC News: США совершили кибератаку на иранский военный корабль

Недавно Соединенные Штаты Америки (США) осуществили кибератаку на военный корабль Ирана в Красном море и Аденском заливе, который собирал разведывательные данные о грузовых судах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NBC News.

Как рассказали журналистам трое американских чиновников, кибератака произошла неделю назад в рамках ответа Вашингтона на атаку беспилотников боевиков в Ираке, поддерживаемых Ираном, в результате чего в конце прошлого месяца в Иордании погибли трое военнослужащих США и были десятки раненых.

В публикации отмечается, что операция имела целью воспрепятствовать способности корабля делиться разведданными с йеменскими хуситами, которые уже длительное время атакуют коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

В статье также говорится, что Совет национальной безопасности Белого дома не сразу ответил на просьбу прокомментировать соответствующее сообщение.

Атака на военную базу в Иордании и ответ США

Напомним, 28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки трое военных погибли, ранения получили более 40 американских солдат.

В Минобороны США отметили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на атаку против базы в Иордании.

Операция США из-за атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла самый большой удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море. А 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.

Добавим, ранее сообщалось, что береговая охрана США перехватила партию оружия из Ирана, направлявшуюся к повстанцам-хуситам в Йемене.