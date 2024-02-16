Байден отреагировал на каникулы Палаты представителей без голосования за помощь Украине
Президент США Джо Байден отреагировал на то, что Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект, который включает помощь Украине, сообщает Украинская правда.
"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", – написал Байден в соцсети Х.
Ранее Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине.
Во вторник Сенат США одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий помощь Украине, Израилю и другим странам-союзникам.
Президент США Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал Джонсона "немедленно" вынести на голосование законопроект с дополнительным финансированием для Украины, который был принят Сенатом. Однако Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ, которые требовали республиканцы из Палаты представителей, и что он не будет ставить его на голосование в нижней палате.