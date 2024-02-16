ISW проанализировал "тактический разворот" российских войск на Авдеевском направлении

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали действия российских захватчиков, осуществляющих тактический разворот через Авдеевку, что подчеркивает их неспособность провести успешный оперативный охват или окружение, сообщает Украинская правда.

Эксперты отмечают, что российские войска проводят тактический разворот через Авдеевку, что может создать условия, которые заставят Силы обороны оставить свои позиции в населенном пункте.

Украинские войска еще не полностью отошли из населенного пункта и продолжают препятствовать российским войскам в достижении более значительных успехов, чем текущее постепенное продвижение оккупантов.

В отчете говорится, что геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, указывают на то, что российские силы недавно продвинулись к южным окраинам Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Кроме того, дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что российские силы захватили украинскую укрепленную позицию к югу от Авдеевки, которая долгое время была российской субтактической целью, а российские военные блогеры заявляли, что российские войска фактически взяли в кольцо прилегающие к Авдеевке позиции к югу от нее.

Недавние геолокационные данные свидетельствуют, что российские войска перерезали последнюю дорогу в Авдеевке, которая соединяла южную и северную части Авдеевки, но представитель украинской Таврической группы войск Дмитрий Лиховий заявил, что украинские войска сейчас используют подготовленные вторичные наземные линии связи для снабжения украинских сил в южной и восточной частях Авдеевки.

Российские блогеры утверждают, что захватчики осуществили дальнейшее продвижение на запад от Авдеевки, пытаясь перерезать грунтовые дороги, по которым украинские войска снабжают позиции в Авдеевке из Ласточкино и Северного (оба - к западу от Авдеевки), хотя ISW пока не видит никаких подтверждений этого продвижения российских войск.

Лиховий признал, что украинские войска отходят с некоторых позиций в районе Авдеевки, но заявил, что украинские войска продолжают отвоевывать у российских некоторые позиции.

По мнению аналитиков, российская наступательная операция по захвату Авдеевки подчеркивает неспособность российских военных провести успешный оперативный охват или окружение в Украине.

Российские войска сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке в начале локальной наступательной операции в октябре 2023 года, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом после того, как не смогли осуществить быстрый маневр, необходимый для окружения.

В обзоре объясняют: оперативное окружение - это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника.

Во время такого маневра атакующие силы пытаются обойти основные оборонительные сооружения противника, чтобы захватить объекты за этими оборонительными сооружениями, которые позволяют атакующим силам уничтожить защитников на их нынешних позициях.

Российские войска не достигли ни того, ни другого в Авдеевке, и, в частности, неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению или окружению украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину.

Специалисты ISW отмечают, что российские войска совершили разворот в Авдеевке, как и при захвате Бахмута весной 2023 года, при этом они пытались лишь обойти основные украинские оборонительные позиции для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению украинской группировки сил.

Также в обзоре добавляют: российские войска потратили значительное количество живой силы и техники на захват Авдеевки, и, вероятно, им потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 15 февраля