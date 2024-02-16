Палата представителей США ушла на каникулы: за помощь Украине не проголосовали

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон начал перерыв в работе палаты до конца февраля, не вынося на голосование пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины. Об этом пишет The Hill, сообщает Европейская правда.

Все голосования в Палате представителей на пятницу отменены и члены палаты вернутся к работе только с 28 февраля, что откладывает долгожданное голосование за решение о средствах на продолжение поддержки Украины минимум на две недели.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс в записке, которой располагает издание, раскритиковал спикера Палаты представителей за такое решение.

"Каждый день, когда из-за спикера Джонсона наша ситуация в вопросе нацбезопасности ухудшается, Америка проигрывает" , – заявил Бейтс, добавив, что от этого теряет и авторитет Республиканской партии среди избирателей.

"Вместо того, чтобы прекратить политизировать вопросы, от которых зависит безопасность государства, спикер Джонсон (...) отправляет палату на досрочный, незаслуженный перерыв и этим усиливает убийственные военные усилия России и иранский режим за счет нацбезопасности США, наших рабочих мест и ближайших союзников" , – добавил Бейтс.

Джонсон в ответ раскритиковал Белый дом устами пресс-секретаря Палаты представителей, отметив, что на его просьбу о встрече с президентом Байденом не согласились.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.