Генштаб об Авдеевке: плановое усиление и маневр на угрожающих направлениях

На Авдеевском направлении происходит плановое усиление подразделений сил обороны и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. За сутки ВСУ отразили 33 атаки окупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 16 февраля.

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 34 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Охримовка, Малая Волчья, Нестерное, Бударки, Черное, Колодезное, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области, Терны, Новосадово, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Клещеевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино, Георгиевка, Водяное, Шевченко, Старомайорское Донецк; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника неподалеку от Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 34 атаки.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага южнее Пречистовки и в районе Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурма.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, в конце минувших суток силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 составу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.