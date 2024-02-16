Россия потеряла в войне с Украиной 400 тысяч военных – Генштаб

Россия потеряла в войне против Украины 400 тысяч своих военных, в том числе за минувшие сутки – примерно 1210 человек. Также за вчера оккупационные войска потеряли 23 танка, 39 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили: