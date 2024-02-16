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Россия потеряла в войне с Украиной 400 тысяч военных – Генштаб

Россия потеряла в войне с Украиной 400 тысяч военных – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в войне против Украины 400 тысяч своих военных, в том числе за минувшие сутки – примерно 1210 человек. Также за вчера оккупационные войска потеряли 23 танка, 39 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 400 300 (+1 210) человек,
  • танков − 6 465 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 129 (+39) ед,
  • артиллерийских систем - 9 641 (+21) ед,
  • РСЗО − 984 (+0) ед,
  • средств ПВО − 671 (+0) ед,
  • самолетов − 332 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 408 (+4) ед,
  • крылатых ракет − 1 895 (+13) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 716 (+25) ед,
  • специальной техники – 1528 (+4) ед.

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