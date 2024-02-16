Россия потеряла в войне с Украиной 400 тысяч военных – Генштаб
Россия потеряла в войне против Украины 400 тысяч своих военных, в том числе за минувшие сутки – примерно 1210 человек. Также за вчера оккупационные войска потеряли 23 танка, 39 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 16.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 400 300 (+1 210) человек,
- танков − 6 465 (+23) ед,
- боевых бронированных машин − 12 129 (+39) ед,
- артиллерийских систем - 9 641 (+21) ед,
- РСЗО − 984 (+0) ед,
- средств ПВО − 671 (+0) ед,
- самолетов − 332 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 408 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 895 (+13) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 716 (+25) ед,
- специальной техники – 1528 (+4) ед.