У Байдена предостерегли Путина от вмешательства в президентские выборы в США

Администрация Соединенных Штатов предостерегает президента России Путина от вмешательства в американские выборы, в том числе путем личных заявлений. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Путин должен стоять в стороне от наших выборов" , - заявил представитель администрации США.

Таким образом, он ответил на просьбу журналистов прокомментировать последние заявления лидера РФ, якобы ему выгодно, чтобы Джо Байден был переизбран на второй срок.

"Я думаю, Путин очень хорошо знает, что эта администрация делала, чтобы противостоять злонамеренному влиянию РФ во всем мире - и, конечно, ее действиям в Украине" , - добавил Кирби.

Как сообщалось, Путин заявил, что в должности президента США ему выгоднее Байден, чем Трамп. В этой связи один из сыновей Трампа сразу написал в соцсетях, что действующий глава Белого дома "предсказуем" для Кремля, поэтому Путин вроде бы может "играть" на нем, как на скрипке.