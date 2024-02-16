Войска РФ снова обстреляли Миргород, попали в землю – Полтавська ОВА
Российские военные в ночь на 16 февраля направили ракеты на Миргородский район Полтавской области, но попали в открытую территорию. Об этом заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, сообщает Украинская правда.
"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Пронин отметил, что в течение суток на территории Полтавской области воздушная тревога звучала 6 раз и длилась почти 4 часа.
В полночь Воздушные силы сообщили, что две ракеты летят в направлении Миргорода, а "Суспільне" со ссылкой на местных жителей сообщило о взрыве в Миргородском районе.
Это была вторая подряд атака по этому району за двое суток.
Напомним, в ночь на 15 февраля армия РФ атаковала Украину ракетами, в частности было попадание в складское помещение в Миргородском районе, там произошел пожар на площади 100 м². Прошло без жертв и пострадавших.