Венгрия присоединилась к коалиции по разминированию Украины – министр обороны

Венгрия присоединилась к коалиции стран-членов НАТО, которые будут заниматься вопросом разминирования Украины. Об этом заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий, сообщает Европейская правда.

По его словам меморандум о взаимопонимании с 20 другими странами-членами НАТО о создании Коалиции по противоминной деятельности был подписан на полях министерской встречи в Брюсселе.

"В разрушенной войной Украине разминирование является одной из самых насущных задач, влияющих на повседневную жизнь населения. Силы обороны Венгрии внесут свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой путем проведения тренировок по противоминной деятельности" , – отметил венгерский министр.

Ранее стало известно, что Чехия присоединится к коалиции по разминированию Украины.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.