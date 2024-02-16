Блокада польских фермеров: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоят 1400 грузовиков.﻿ Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Усть-Луг, Угринов" , - сказал он.

По его словам, с польской стороны в очередях стоят 1400 грузовиков, больше всего - напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. Наименьшее количество грузовиков напротив пунктов Усть-Луг и Угринов.

Демченко отметил, что перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

"Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди" , - сказал он.

Напомним, польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля, требуя упразднить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.