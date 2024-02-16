Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС – ДТЭК

16 февраля Россия атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась многочисленным атакам врага и ранее.﻿ Об этом заявили в ДТЭК Энерго, сообщает Экономическая правда.

В результате атаки повреждено оборудование станции. Энергетики уже приступили к ликвидации ее последствий. Пострадавших нет, добавили в компании.

Последняя атака на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго была несколько дней назад – в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.