Российские войска в очередной раз обстреляли прифронтовую ТЭС – ДТЭК
16 февраля Россия атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась многочисленным атакам врага и ранее. Об этом заявили в ДТЭК Энерго, сообщает Экономическая правда.
В результате атаки повреждено оборудование станции. Энергетики уже приступили к ликвидации ее последствий. Пострадавших нет, добавили в компании.
Последняя атака на теплоэлектростанции ДТЭК Энерго была несколько дней назад – в ночь на 13 февраля. Тогда в результате обстрела станция прекратила производство электроэнергии.