Бои за Авдеевку тяжелее, чем были в Бахмуте – Третья штурмовая

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции в Авдеевке. У врага преобладающие ресурсы, которые он бросает в бой. Об этом заявил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Он отметил, что ситуация в Авдеевке критическая, враг усиливает давление. По его словам, россияне привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб.

"Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная именно из-за соотношения (сил, - ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага... У врага постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах" , - сказал пресс-офицер.

Бородин также объяснил, почему ситуация в Авдеевке более сложная, чем в Бахмуте в критический момент.

"У врага огромное количество КАБов, техники. "Вагнера" берегли технику, они работали в большинстве людьми, тут же это танковые атаки вместе с пехотой. Большое количество БТР, БМП, авиации, FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время "вагнеровцев" не было", - добавил он.

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "вратами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Захватчикам удалось зайти в Авдеевку. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

В ВСУ отмечают, что ситуация в Авдеевке близится к критической. Вчера, 15 февраля, пресс-служба Третьей штурмовой бригады официально подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.