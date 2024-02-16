Джонсон: Конгресс США несколько недель имел информацию об угрозе от РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс уже несколько недель имел информацию об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия после засекреченного брифинга с участием старших советников президента Байдена по вопросам национальной безопасности, сообщает Европейская правда.

По словам спикера, он был впервые проинформирован о российской угрозе в январе.

"Это вопрос, о котором мы знаем уже несколько недель. Мы просили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменной форме в январе" , – сказал Джонсон.

По словам законодателей, в четверг вечером в Капитолии для них провели брифинг советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национальной разведки Аврил Хейнс и представитель Пентагона.

Джонсон выразил уверенность, что администрация Байдена имеет план противостояния российской угрозе.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны в решении подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем" , – добавил он.

Ранее председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге подтвердил, что угроза существует и "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но подчеркнул, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а о намерениях Москвы развивать соответствующие средства.