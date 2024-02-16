FT: Россия планирует набрать в армию 400 000 человек без объявления мобилизации

Издание Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников написало, что Россия собирается призвать 400 000 человек на войну против Украины без объявления мобилизации, сообщает Лига.net.

В материале сказано, что западные чиновники встревожены фактом возрождения Москвой своей оборонной промышленности, скорость которого недооценили партнеры Киева.

Отмечается, что за год РФ произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков.

Представители Украины прогнозируют, что в 2024 году Россия завербует еще 400 000 человек, не прибегая к масштабной мобилизации.

Издание пишет, что большинство западных чиновников ожидают: несмотря на огромные потери в Украине, россияне смогут восстановить силы за пять-шесть лет.