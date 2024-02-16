Оккупанты применяют в Авдеевке фосфор, горят цистерны с мазутом

Российские войска используют в Авдеевке фосфорные снаряды. В результате происходит возгорание цистерн с мазутом. Об этом заявили в Третьей отдельной штурмовой бригаде, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Военные показали кадры с коксохимического завода в Авдеевке. Там вспыхнули цистерны с мазутом из-за обстрела фосфорными снарядами. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.

Бойцы третьей штурмовой сообщают, что оккупанты днем и ночью обстреливают город из артиллерии и РСЗО, сбрасывают по 60 авиационных бомб. Беспрерывно продолжаются штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника.