Россияне используют тысячи терминалов Starlink на передовой – Буданов

Российские войска используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink от компании SpaceX в войне против Украины﻿. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью Wall Street Journal, сообщает Деловая столица.

Частные российские компании покупают терминалы Starlink через посредников — якобы для личного пользования, говорит разведчик. После этого оборудование доставляется в РФ через соседние страны, в том числе бывшие советские республики.

Буданов говорит, что подразделения российской армии активно стремятся получить терминалы Starlink, часто собирая деньги для закупки. Он также отметил, что сервис Starlink "достаточно давно" работает на оккупированной территории, но не уточнил подробностей.