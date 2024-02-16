США планируют запускать спутники почти еженедельно – Пентагон

США планируют выводить на орбиту групп меньших по размеру, недорогих и устойчивых спутников, которые можно запускать почти каждую неделю. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, сообщает Европейская правда.

Ее заявление появилось на фоне информации об угрозах, связанных с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия.

По словам Хикс, США переходят к запуску "групп меньших, устойчивых, более дешевых спутников", которые можно "запускать почти каждую неделю".

"Долгое время наши группы спутников можно было пересчитать по пальцам – спутники размером со школьный автобус, на покупку и строительство которых уходили десятилетия, а на запуск – годы" , – напомнила она.

Сейчас большинство американских военных спутниковых систем чрезвычайно уязвимы к возможной атаке, поскольку они очень немногочисленны и очень большие.

Война в Украине показала, насколько жизненно важны эти инструменты. Частично полагаясь на американские спутниковые снимки, предоставленные частными компаниями, Украина смогла отслеживать передвижения россиян более тщательно, чем это позволили бы технологии в любой предыдущей войне, и поддерживать свои системы связи, несмотря на попытки России заглушить их.

Как свидетельствуют бюджетные документы, Агентство космического развития Пентагона выделяет почти 14 миллиардов долларов на следующие пять лет на создание новой системы, хотя задержки со стороны Конгресса в утверждении бюджета на 2024 год могут замедлить этот процесс, говорят представители оборонного ведомства.