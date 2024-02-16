ЕС хочет увеличить производство оружия на основе опыта борьбы с коронавирусом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и способствовать консолидации. Об этом она сказала в интервью Financial Times, сообщает Европейская правда.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию оборонной промышленности, опираясь на опыт использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и для совместных закупок газа.

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски" , – подчеркнула она.

По данным издания, план модернизации европейского военно-промышленного комплекса должен быть обнародован в этом месяце. Он должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС, некоторые из которых могут сопротивляться усилиям Комиссии по централизации решений об оборонных инвестициях.

Чиновники ЕС стремятся максимизировать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину, чтобы создать большую, более прочную и эффективную европейскую оборонную промышленность.

"У нас очень фрагментированный оборонный рынок, и это нужно изменить" , – сказала фон дер Ляйен.

В комментарии изданию неназванные европейские чиновники рассказали, что предложения в плане Еврокомиссии включают использование бюджета ЕС для увеличения финансирования в дополнение к совместным контрактам на поставку вооружений, подписанных странами-членами, а также гарантии того, что продукция будет куплена.

Издание отмечает, что это напоминает усилия Еврокомиссии по развертыванию производства вакцин против коронавируса, что в итоге привело к резкому росту европейского производства.

"Мы сделали это с вакцинами и газом" , – добавила президент ЕК.

Предложение фон дер Ляйен поможет упорядочить оборонную промышленность Европы, которая в значительной степени разделена по национальному признаку, и поощрит больше тратить на европейскую продукцию вместо того, чтобы покупать ее в третьих странах, таких как США.

"Нам нужно повысить рентабельность инвестиций здесь, в ЕС. Нам нужна справедливая доля денег европейских налогоплательщиков, которые тратятся внутри Европейского Союза. Мы должны работать со стимулами, чтобы странам-членам было лучше работать вместе. Скажем, вы хотите новый танк? Что ж, объединяйтесь!" , – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, краткосрочный "критический фокус" усиления обороны будет заключаться в продолжении поставок оружия Украине. Но стратегия оборонной промышленности ЕС также призвана укрепить долгосрочную безопасность Европы.