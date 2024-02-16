В России обеспокоены возможным получением Украиной дальнобойного оружия от ЕС

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Евросоюз якобы уже составил "рекомендации" для получения Украиной дальнобойного оружия, чтобы наносить удары вглубь России, сообщает Украинская правда.

"По нашим данным, ЕС составил рекомендации для Украины - нужно делать ставку на поставки дальнобойного оружия, чтобы "достать до сердца России" , – сказав Лавров.

По его словам вроде бы европейцы исходят из того, что имеющимся оружием выиграть войну невозможно.

Лавров также пожаловался в духе российской пропаганды, что Запад "использует" Украину, чтобы сдерживать Россию, нанести ей стратегическое поражение и не позволить Москве играть роль на мировой арене, на которую она якобы имеет право.

Напомним, в январе Великобритания предложила Германии вариант, как быть с нежеланием Берлина давать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Вопрос получения ракет Taurus с дальностью до 500 километров активно поднимается с лета прошлого года. СМИ сообщали, что Берлин не желает идти на такой шаг, опасаясь эскалации из-за ударов своим ракетами по территории РФ и инфраструктуре Крымского моста.