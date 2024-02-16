Украинские банки почти вдвое увеличили прибыль в 2023 году

За 2023 год украинские банки получили около 160 млрд грн прибыли до налогообложения. Это почти вдвое больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот", сообщает Экономическая правда.

Банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину общей прибыли – более 73 млрд грн. В то же время прибыль все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Тогда 71 банк получил прибыль в 77,53 млрд грн.

Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд грн или 7,6% от прибыли.

Всего лишь 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком в размере 245 млн грн.

Сейчас топ-10 банков претерпел незначительные изменения: в рейтинг входят 5 банков с иностранным капиталом, 4 государственных и 1 с частным капиталом. Итого эти 10 банков получили 88% от общей прибыли – 75,94 млрд грн. А их налог на прибыль составил 63,18 млрд грн.

Государственные банки

Государственный Приватбанк стабильно лидирует по прибыли среди всех украинских банков: 37,76 млрд грн за 2023 год. Это на 8% больше, чем в 2021 году.

Тем временем Ощадбанк в прошлом году смог увеличить свою прибыль в 4 раза и получил 4,75 млрд грн чистой прибыли. Также в государственные банки добавился Сенс банк, национализированный в 2023 году.

Иностранные банки

14 банков с иностранным капиталом заработали 22,43 млрд грн. К сравнению, в преддверии полномасштабного вторжения почти столько же заработали 20 банков этой группы.

Лидером по прибыли в прошлом году стал Райффайзен: 4,78 млрд грн. Вместе с Укрсиббанком, почти втрое увеличилшим свой заработок по сравнению с 2021 годом, они получили 40% прибыли всей группы.

Большинство иностранных банков смогли увеличить свои доходы в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост показал Дойче банк: в 18 раз.

Частный капитал

По результатам года хуже всего обстоят дела у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, лидер группы — 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году, и Универсал банк (Монобанк) — прибыль которого уменьшилась в 1,6 раз к тому же 2021 году.