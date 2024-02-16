FT: На Западе все больше верят в нападение России на НАТО

Новые оценки военного потенциала России и ее угроз безопасности НАТО привели к росту предостережений со стороны западных правительств, предупреждающих о возможном нападении РФ на страны Альянса. Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает Европейская правда.

"Мы живем в действительно опасные времена и в момент, когда широкомасштабный конфликт более вероятен, чем когда-либо в новейшей истории", – заявил представитель британской военной разведки.

Другой британский военный чиновник отметил, что воинственные "намерения России все еще существуют".

"Ее сухопутные войска в Украине были деградированы, но ее военно-воздушные и военно-морские силы в основном не понесли потери, и Россия все еще остается крупным ядерным государством" , – сказал он.

Одной из причин беспокойства западных чиновников является возрождение Россией своей оборонной отрасли за последний год, которое произошло со скоростью, которую многие на Западе считали невозможной.

В материале говорится, что за год Россия произвела 4 млн артиллерийских снарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году она приведет еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации.

Хотя российская армия и понесла огромные потери за два года войны против Украины, большинство западных чиновников прогнозируют, что она сможет восстановить свои силы в течение пяти-шести лет.

Один европейский чиновник заявил, что "намерение и способность" России напасть на страну НАТО к концу десятилетия является "почти консенсусом" в военном альянсе.

"Единственной переменной является возможность" , – добавил он.

Издание также ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что у Киева "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.

Однако некоторые члены Североатлантического союза скептически относятся к тому, что президент России намерен напасть на члена НАТО.