Гетманцев оценил ущерб Украины от блокирования границы с Польшей

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный бюджет Украины в феврале недополучит почти 8 млрд грн, если не будет разблокирована граница, сообщает Лига.Финансы.

"Если граница не будет деблокирована, к концу месяца бюджет страны лишится 7,7 млрд грн поступлений. Соответственно, таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале" , — написал Гетманцев в Telegram-канале.

Украина попытается решить эту проблему путем переговоров между главами правительств.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг сказал, что поручил Денису Шмыгалю срочно связаться с Польшей.