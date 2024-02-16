Лукашенко заявил о задержании "диверсантов" вблизи границы с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что на границе с Украиной "задержали диверсантов", сообщает Европейская правда.

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий прежде всего на территории России и Беларуси" , - рассказал Лукашенко.

По его словам, "задержали всех диверсантов" и среди них "были белорусы". Он заявил, что это происходит "практически два-три раза в неделю".

"Мы можем успокоиться? Не можем. И нам – и мне, и власти – очень важны поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ единым и монолитным" , – добавил Лукашенко.

Белорусский диктатор также отметил, что ему показали некую "цитату переговоров" неназванных людей с "отдельными лицами на Западе", где якобы говорилось, что "Польша имеет право на западные земли Беларуси, а в случае поражения РФ Беларусь будет прирастать за счет западных". земель России».